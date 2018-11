Los migrantes que se acercaban a la frontera de EE. UU. desde México fueron envueltos con gas lacrimógeno el domingo, luego de que algunos intentaron romper la cerca que separa a los dos países.

Agentes de los Estados Unidos dispararon el gas, según un reportero de The Associated Press en la escena. Los niños gritaban y tosían en medio del caos.

La migrante hondureña Ana Zúñiga, de 23 años, dijo que vio a los migrantes abrir un pequeño agujero en el cable de la concertina en un hueco en el lado mexicano de un dique, en cuyo momento los agentes de Estados Unidos les lanzaron gases lacrimógenos.

“Corrimos, pero cuando corres el gas te asfixia más”, dijo la migrante mientras acunaba a su hija de tres años, Valery, en sus brazos.

Milenio TV de México también mostró imágenes de varios migrantes en la frontera tratando de saltar por encima de la cerca.

A pocos metros de distancia en el lado estadounidense, los compradores entraban y salían de un centro comercial.

También el periódico Excélsior mostró un video en el que supuestamente se ve a un agente de la Patrulla Fronteriza disparar balas de goma a inmigrantes.

Los helicópteros de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos volaron sobre sus cabezas, mientras que los agentes de los Estados Unidos vigilaban a pie más allá de la cerca de alambre en California.

La oficina de la Patrulla Fronteriza en San Diego dijo a través de Twitter que los cruces de peatones han sido suspendidos en el puerto de entrada de San Ysidro en las instalaciones del Este y del Oeste. Todo el tráfico hacia el norte y hacia el sur se detuvo.

Southbound lanes into Mexico at the San Ysidro port of entry are currently closed. Updates will be provided.

— CBP San Diego (@CBPSanDiego) November 25, 2018