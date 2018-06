Charles Krauthammer, un columnista conservador ganador del Premio Pulitzer y quien ha usado sus escritos para atacar las políticas de Trump, anunció el viernes en ua carta que tiene solo semanas de vida después del regreso de un cáncer.

Su carta de despedida

“He estado inusualmente silencioso estos últimos diez meses. Pensé que el silencio pronto llegaría a su fin, pero me temo que debo decirte ahora que el destino ha decidido un rumbo diferente para mí “, dijo Krauthammer, de 68 años, en un comunicado Krauthammer, quien estuvo paralizado por un accidente de buceo.

El ex médico dijo que se sometió a una cirugía en agosto de 2017 para extirpar un tumor canceroso en su abdomen.

Heartbreaking news: Charles @krauthammer reveals he has weeks to live in heartbreaking letter. Mr. Krauthammer has been one of the most principled, intelligent, and sharp witted conservative voices, we will miss him dearly. pic.twitter.com/OCbarzl6Jw — The Reagan Battalion (@ReaganBattalion) June 8, 2018

“Se pensó que esa operación había sido un éxito, pero causó una cascada de complicaciones secundarias, que he estado combatiendo en el hospital desde entonces”, dijo en la carta.

“Sin embargo, pruebas recientes han revelado que el cáncer ha regresado”. No había señales de ello hace tan solo un mes, lo que significa que es agresivo y se está extendiendo rápidamente”, agregó.

“Mis médicos me dicen que su mejor estimado es que solo me quedan unas pocas semanas de vida. Este es el veredicto final. Mi lucha ha terminado”.

Krauthammer quedó paralítico mientras asistía a la Escuela de Medicina de Harvard. Obtuvo su título, pero más tarde abandonó la psiquiatría para informar.

Ha trabajado para varios medios y ganó un Premio Pulitzer en 1987 por sus comentarios.

“Dejo esta vida sin remordimientos. Fue una vida maravillosa, plena y completa con los grandes amores y grandes esfuerzos que hacen que valga la pena vivirla”, dijo Krauthammer en su largo mensaje de despedida.

“Me siento triste por irme, pero me voy con el conocimiento de que viví la vida que quería”.

La reacción fue inmediata en las redes sociales:

Jedediah Bila: “Oraciones por @krauthammer y su familia. Su legado y sabiduría continuarán por siempre. Una de las personas más inteligentes con las que he hablado de conservadurismo. Él inspiró a personas como yo a querer hacer este trabajo y, con un poco de suerte, hacerlo la mitad de la mejor manera posible”.

Prayers for @krauthammer and his family. His legacy and wisdom will go on forever. One of the smartest people I’ve talked conservatism with. He inspired people like me to want to do this job, and, with any luck, do it half as well as he could. https://t.co/mKlerE1oSv — Jedediah Bila (@JedediahBila) June 8, 2018

Matt Mackowiak: “Charles Krauthammer es una prueba absoluta de que la pluma es más poderosa que la espada. Ha sido uno de los columnistas más importantes, persuasivos y valientes del mundo durante décadas. Lo extrañaré. El mundo lo extrañará. Lo necesitamos ahora más que nunca”.

Charles Krauthammer is absolute proof that the pen is mightier than the sword. He has been one of the world’s most important, persuasive and courageous columnists for decades. I will miss him. The world will miss him. We need him now more than ever. — Matt Mackowiak (@MattMackowiak) June 8, 2018

ES TENDENCIA