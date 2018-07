Funcionarios federales ahora podrán iniciar procesos de deportación contra inmigrantes que buscan arreglar su situación legal en el país, todo luego de que el gobierno del presidente Donald Trump expandiera sus poderes mediante un memorándum.

La medida también establece nuevos procedimientos para que los oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), pasen de limitarse a revisar casos con base a la ley, a aplicarla, reportó ABC7.

“Esta política actualizada equipa a los oficiales de USCIS con la orientación clara que necesitan y merecen para apoyar las prioridades de aplicación establecidas por el presidente”, dijo Lee Francis Cissna, el director de la agencia, en un comunicado.

“This updated policy equips USCIS officers with clear guidance to support the enforcement priorities established by the president,” said Director L. Francis Cissna. https://t.co/cGTby3Rl1L

