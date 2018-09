Varios funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump se apresuraron el jueves a negar que tuvieran algo que ver con el polémico editorial anónimo que fue publicado por el periódico The New York Times, que presuntamente fue elaborado por un alto miembro del gobierno que pertenece a una autodenominada resistencia que trabaja, desde el interior, para frustrar las “decisiones imprudentes” del mandatario.

Trump respondió que se trataba de una “colaboración cobarde” y una “verdadera desgracia”, mientras que la secretaria de prensa de la Casa Blanca pidió la renuncia del autor.

El jueves, varios funcionarios de alto nivel se apresuraron a negar públicamente que fueran los autores. A continuación una compilación de sus reacciones:

“El vicepresidente firmó su editorial. El @nytimes debería estar avergonzado al igual que la persona que escribió ese artículo, falso, ilógico y cobarde. Nuestra Oficina está por encima de esos actos de principiantes”, escribió en Twitter Jarrod Agen, el director de comunicaciones del vicepresidente Mike Pence.

The Vice President puts his name on his Op-Eds. The @nytimes should be ashamed and so should the person who wrote the false, illogical, and gutless op-ed. Our office is above such amateur acts. — Jarrod Agen (@VPComDir) September 6, 2018

“@stevenmnuchin está honrado de sevir al @POTUS y al pueblo estadounidense. Él siente que fue irresponsable de parte del @nytimes publicar ese artículo anónimo. Ahora, dignos funcionarios públicos se vean forzados a negar ser la fuente. Es risible pensar que esto podría haber sido escrito por el Secretario”, escribió Tony Sayegh, el vocero del secretario del tesoro, Steven Mnuchin.

.@stevenmnuchin1 is honored to serve @POTUS & the American people. He feels it was irresponsible for @nytimes to print this anonymous piece. Now, dignified public servants are forced to deny being the source. It is laughable to think this could come from the Secretary. — Tony Sayegh Jr. (@tony4ny) September 6, 2018

“No es mío”, dijo el secretario de estado, Mike Pompeo, durante una conferencia de prensa en India.

“No”, respondió la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, cuando le preguntaron si ella era la autora del editorial.

“Especulación de que el editorial de The New York Times fue escrito por mí o por mi director principal es completamente falsa. No lo hicimos”, indicó en un comunicado el director nacional de inteligencia, Dan Coats.

“Yo no lo escribí”, escribió en Twitter el secretario de comercio, Wilbur Ross.

I did not write and am thoroughly appalled by this op-ed. I couldn’t be prouder of our work at Commerce and of @POTUS. https://t.co/dBlLIGK6g1 — Sec. Wilbur Ross (@SecretaryRoss) September 6, 2018

Otros de los funcionarios que negaron haber escrito el artículo son: el secretario de defensa, Jim Mattis; el fiscal general, Jeff Sessions; la secretaria de seguridad nacional, Kirstjen Nielsen; el secretario de salud y servicios humanos, Alex Azar; la secreatria de educación, Betsy DeVos; el secretario de asuntos para veteranos de guerra, Robert Wilkie; por mencionar algunos.

