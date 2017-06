Funcionario de EE.UU. tarda en responder a pregunta sobre democracia en Arabia Saudita (VIDEO)

La dilatada pausa de un funcionario del Departamento de Estado a una pregunta sobre la democracia y libertades civiles en Arabia Saudita en Washington, DC, durante una rueda de prensa causó revuelo en internet, informa Thewire.

El video de la conferencia el martes, 30 de mayo, muestra cómo el secretario de estado adjunto para asuntos del Medio Oriente Stuart Jones literalmente no consigue las palabras para responder.

Watch as Stuart Jones, a high-level acting official in the State Dept, is asked why they criticize Iranian elections but never Saudi Arabia: pic.twitter.com/RLkKGn48Z7

— Alex Emmons (@AlexanderEmmons) May 30, 2017