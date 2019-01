Los fuertes vientos que azotan California, después de una intensa semana de lluvia, cobraron la vida de una pareja de Dakota del Norte, cuando un árbol cayó sobre la cabaña que rentaban para vacacionar.

Un pino de aproximadamente 75 pies de altura se estrelló contra la casa, en el vecindario de Point Loma, alrededor de 6:15 de la mañana, de acuerdo con el diario San Diego Union-Tribune.

Troy y Jessica Nelson, quienes habían estado casados por 17 años, se encontraban en la ciudad para asistir a una convención. El accidente ocurrió justo el día que saldrían de San Diego. Según el mismo rotativo, poseían una compañía llamada Trojan Promotions, que vendía ropa decorada a la medida.

Co-workers are mourning the loss of Jessica and Troy Nelson, killed when a tree fell on their Pt Loma rental pic.twitter.com/PfihzgAN3v

