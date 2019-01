Una onda ártica ha envuelto a partes de la región centro norte de Estados Unidos con un frío entumecedor, que ha obligado a las autoridades a cerrar decenas de escuelas este viernes. Sin embargo, los pronósticos indican que lo peor está por venir.

Las autoridades emitieron advertencias por mal tiempo para una zona que va de Dakota del Norte a Ohio, con una sensación térmica peligrosamente fría, reportó AP.

Los expertos dijeron que las temperaturas podrían caer hasta -42 grados centígrados (-45 Fahrenheit) en el norte de Wisconsin y Minnesota y hasta -37 centígrados (-35 Fahrenheit) en partes del norte de Illinois y de Iowa.

El frío intenso provocó que el distrito escolar más grande de Wisconsin cancelara las clases el viernes para casi 78,000 estudiantes del sistema público. Se pronosticó que la temperatura alta no supere los -16,7 centígrados (2 Fahrenheit) y que la sensación térmica sea de -20,5 centígrados (-23 Fahrenheit).

A major arctic cold front will impact weather conditions in North Dakota starting early next week. Extreme cold has the potential to cause extensive damage to buildings and property. It's crucial to monitor your facilities during severe winter weather. https://t.co/CgLJcfwTDr pic.twitter.com/gaoxjDkDOg

— ND Insurance Dept (@NDID) January 25, 2019