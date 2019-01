Una intensa ola de frío en el ártico envolvió el área conocida como “Medio Oeste” de Estados Unidos y forzó el cierre generalizado de escuelas, oficinas e incluso llevó a que el Servicio Postal del país tomara la rara decisión de suspender la entrega de correo en una amplia zona de la región.

Muchas actividades normales se suspendieron y los residentes se amontonaron en el interior de sus viviendas, ya que el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó temperaturas críticas debido a una de las masas de aire más frías en años, reportó AP este miércoles.

El frío intenso es el resultado de una división en el vórtice polar que permitió que las temperaturas descendieran mucho más de lo normal en el sur.

Los funcionarios de toda la región se enfocaron en proteger a las personas vulnerables del frío, incluidas los indigentes, los adultos mayores y quienes viven en viviendas precarias.

Algunos autobuses se convirtieron en refugios móviles con calefacción para alentar a las personas sin hogar a salir de las calles de Chicago, donde el pronóstico para la noche del miércoles indicaba temperaturas tan bajas como -21 grados (-29 grados Celsius), con una sensación térmica de -40 grados.

Las principales atracciones de Chicago, como el zoológico Lincoln Park, el Art Institute y el Field Museum, no abrieron el miércoles. Los gobernadores de Illinois, Wisconsin y Michigan declararon ayer las emergencias por lo que calificaron como la peor amenaza de frío.

“Estas (condiciones) son en realidad un riesgo para la salud pública y usted necesita tratarlo adecuadamente”, dijo el alcalde de Chicago, Rahm Emanuel, el martes. “Son condiciones y temperaturas que amenazan la vida”.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, una sensación de frío de menos 25 (-32 grados Celsius) puede congelar la piel en 15 minutos.

