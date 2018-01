Una joven fue sentenciada a siete años de prisión por el asesinato de su mejor amiga, luego de que la policía utilizó una fotografía de ambas en Facebook como evidencia principal en el caso.

Cheyenne Rose Antoine, de 21 años, se declaró culpable del homicidio de su amiga Brittney Gargol, de 18 años, cometido hace ya casi tres años en Canadá.

El 25 de marzo del 2015, el cuerpo sin vida de Gargol fue encontrado en un camino de la localidad de Saskatoon. La policía local determinó que la víctima fue estrangulada con un cinturón que se encontraba a unos cuantos metros de la escena del crimen.

Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Cheyenne había publicado en Facebook una “selfie” de ambas cuatro horas antes de que cometiera el homicidio, en la cual luce el mismo cinturón hallado junto al cadáver de Gargol, reportó CBC News.

La policía utilizó más publicaciones en Facebook para desarrollar una cronología de los movimientos de Antoine y Gargol la noche del crimen.

Cheyenne dijo que ambas habían estado bebiendo esa noche y tuvieron una discusión. Añadió que no recordaba haber estrangulado a su amiga hasta la muerte, pero no negó que la hubiera matado, aunque más tarde reconoció su fechoría.

Woman admits killing teen who was found badly injured on outskirts of Saskatoon in 2015. Cheyenne Rose Antoine pleads guilty to manslaughter in the death of Brittney Gargol. https://t.co/974hsbOoY1

— CBC News Alerts (@CBCAlerts) January 15, 2018