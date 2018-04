Una fotografía compartida por la Casa Blanca, que muestra a la clase más reciente de becarios posando con el presidente Donald Trump, provocó una serie de críticas en las redes sociales por la falta de diversidad.

En la imagen salta de inmediato a la vista la ausencia de jóvenes afroestadounidenses, así como de otros grupos minoritarios, lo que refleja fielmente lo que pasa en el gabinete de Trump.

TE PODRÍA INTERESAR: Semana Santa trae un alivio a Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos

En el grupo de 91 becarios que integran la clase de la primavera 2018 en la Casa Blanca, solo aparecen dos personas de color, mientras que el resto son primordialmente caucásicos, lo cual no pasó desapercibido en Internet.

The White House has released this photo of Trump with the White House spring interns. Diversity this ain’t. pic.twitter.com/Y1xtTrZIXy — Philip Crowther (@PhilipinDC) March 30, 2018

“La Casa Blanca ha publicado esta foto de Trump con los becarios de primavera de la Casa Blanca. Esto no es diversidad”, “91 pasantes de la Casa Blanca y 1, tal vez 2, chicos negros” y “los pasantes de la Casa Blanca de Trump podrían ser el grupo más blanco que he conocido. Y estoy incluyendo el Nantucket Yacht Club”, fueron sólo algunos de los comentarios provocados por la fotografía.

91 White House interns and 1, maybe 2, black kids. https://t.co/61f9ODhnYM pic.twitter.com/jna7S4KtcX — John Aravosis (@aravosis) March 30, 2018

Según un artículo de The Washington Post, la falta de becarios de las minorías quizá tenga que ver con el escaso deseo de trabajar en la Casa Blanca con Trump, luego de que algunas de las marcas de aprobación más bajas del presidente provienen de personas de color y de la generación del milenio, según Gallup.

The Trump White House interns could be the whitest group I’ve ever encountered. And I’m including the Nantucket Yacht Club. pic.twitter.com/QDTXHUPN74 — ian bremmer (@ianbremmer) March 30, 2018

Sin embargo, la ausencia de diversidad en la administración Trump ha sido una constante, ya que su gabinete, salvo contadas excepciones como el cirujano general Jerome M. Adams, el secretario de vivienda y desarrollo urbano, Ben Carson, la secretaria de transporte, Elaine Chao, el secretario del trabajo, Alexander Acosta, y la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, es predominantemente blanco.

I missed the fall intern photo, but last summer and this spring, the White House had a combined 206 interns. Among them: 3 black men. 0 black women. Out of 206. Such a toxic organization. pic.twitter.com/NLxUzdopa8 — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) March 31, 2018

El Post recordó la molestia mostrada por Omarosa Manigault Newman, quien en diciembre dejó su puesto como directora de comunicaciones de la Oficina de Enlace Público de la Casa Blanca.

“Como la única mujer afroamericana en esta Casa Blanca, como personal senior y asistente del presidente, he visto cosas que me han hecho sentir incómoda, que me han molestado, que me han afectado profunda y emocionalmente, que han afectado a mi comunidad y mi gente”, declaró entones la exfuncionaria al programa “Good Morning America”.