Flavio Mendoza quiere adoptar bebé abandonado en basurer

Un guardaespaldas de Flavio Mendoza, el juez de Bailando por Un Sueño, caminaba el jueves por la calle de su barrio en Floresta, Argentina, cuando vio una bebé abandonado en la calle, cerca a un basurero, reportó el diario argentino La Nación.

De inmediato llamó a la policía y trasladaron a la bebé al Hospital.

Flavio Mendoza, conmocionado por el bebé abandonado que encontró su guardaespaldas, dijo: “Yo estoy con lo de mi otro bebé [quiere ser padre a través de un “vientre de alquiler” en Miami] que en algún momento se tiene que dar. No hablo mucho de eso porque quiero que pase el tiempo prudencial para decirlo, pero mi bebé viene en camino en algún momento y si tuviera que ser otro más, yo no tendría problema. Por algo se ponen en el camino las cosas”, sostuvo y remarcó: “Estas cosas te parten el alma”.

La bebé se encuentra ahora al resguardo del juzgado de menores en Argentina, pero Flavio aseguró que ayudará en todo lo que pueda y no descartó que de ser posible la adoptaría: “Si tengo que ser el papá de ese bebé, lo seré. Me gustaría hacerme de su cuidado y si no es posible, ayudaré al bebé en lo que sea…”.

Desde el hospital informaron que la bebé se encuentra bien de salud y que tenía apenas tres días de vida.

Ayer, el famoso coreógrafo que al parecer está en la búsqueda de agrandar su familia, habló sobre lo ocurrido con Infama en el popular programa de televisión argentina y expresó su sentir con la situación con la situación: “Podría haber encontrado de otra forma al bebé, gracias a Dios está con salud”, remarcó emocionado.

Según se informa en el comunicado, los primeros informes indican que la beba se encuentra en estado saludable y no presenta ningún tipo de secuela relacionada con el supuesto abandono.

