La fiscalía del Condado Cache, en Utah, informó que ha presentado cargos contra cinco personas que acosaron, intimidaron e insultaron a una familia hispana, cuya camioneta se atascó e impidió el fácil acceso a un parque en ese condado.

Tras varias semanas de investigaciones, las autoridades de Cache lograron identificar a los acosadores, tomando en cuenta un video que las víctimas grabaron.

Según la información provista, el pasado 27 de mayo, José Caballero llegó con su familia a un parque en Blacksmith Fork Canyon, en el pensaban acampar durante el fin de semana largo del Memorial Day, cuando su camioneta se descompuso antes de llegar al parque y bloqueó parcialmente la entrada.

Caballero no pudo conseguir una grúa de auxilio inmediatamente, por lo que trató de pedir ayuda. Una persona, luego identificada como Wyatt Dee Pack, insultó a Caballero por el hecho de ser hispano.

Caballero grabó los insultos y publicó un video en YouTube que se hizo viral, provocando la intervención de las autoridades locales.

El video sólo muestra una corta secuencia de los hechos, ya que el acoso duró varias horas. Otras personas que estaban con Pack también participaron del incidente.

Mediante un comunicado, el fiscal del Condado Cache, James Swink, indicó que ninguno de los acusados reside en ese condado y lamentó que los residentes del área no hubiesen intervenido a favor de los hispanos.

“Esperamos que los ciudadanos actúen para ayudar a aquellos en situaciones vulnerables o difíciles, no que los aterroricen”, sostuvo el fiscal.

Según los investigadores, una pareja quiso intervenir y ayudar a los Caballero, pero no pudo hacerlo por las acciones violentas de Pack y sus seguidores.

Pack enfrenta cargos por disturbios en público (delito de tercer grado), por amenazar con armas de fuego y por usar un arma peligrosa en una pelea; por asalto físico, por robo mediante extorsión (la familia hispana debió “pagar” para terminar con el acoso) y amenazas de violencia física.

El imputado, que trabajaba para el Condado Weber, resultó despedido cinco días después del incidente por “conducta incompatible con la manera profesional y cortés que se espera de los empleados públicos”.

