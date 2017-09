Fiscal especial pide a la Casa Blanca documentos sobre decisiones de Trump en el gobierno

Robert Mueller, el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia para liderar la investigación sobre la trama rusa y la presunta influencia del gobierno de Vladimir Putin en las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, pidió a la Casa Blanca documentos relacionados con algunas de las decisiones de Donald Trump más escrutadas desde que asumió la Presidencia, informó el diario The New York Times.

La solicitud indica que tales acciones de Trump en la Casa Blanca formarán parte de la investigación de Mueller.

The Russia inquiry’s special counsel is looking into Trump firing his national security adviser and FBI director https://t.co/yvEox3cbsY

— The New York Times (@nytimes) 20 de septiembre de 2017