Fiesta de El Tri: No hay sanciones para fiesteros

La fiesta de El Tri sigue generando controversia y por considerar que no violaron ningún reglamento, concentración o entrenamiento, los jugadores de la Selección Mexicana no serán sancionados por tener una fiesta con mujeres en la Ciudad de México tras el partido ante Escocia.

Guillermo Cantú, secretario general de la Federación Mexicana de Futbol, comentó que no habrá castigo para los 8 involucrados.

“Son los riesgos que uno corre con la libertad. No es que nos guste o no, simplemente hay que tener muy claro que es un día libre, que no han faltado en ningún tema de entrenamiento ni de concentración”, expresó.

– ¿No habrá castigo para los involucrados?

“El tema de los valores es aparte, yo no voy a condenar a los jugadores, es una decisión personal, libre que puedan disponer de su tiempo citado previamente con la organización en una semana previo al viaje”, respondió.

“El tema de la libertad es un tema complejo, por supuesto”.

La revista TVNotas publicó que los jugadores del Tricolor hicieron una fiesta de despedida para irse al Mundial, en una casa de las Lomas de Chapultepec, a la que acudieron varias mujeres.

“Son los riesgos que tiene la libertad y esa postura no la vamos a cambiar”, agregó Cantú.

El directivo habló dos minutos sobre el tema en el marco del Régimen de Transferencias del futbol mexicano y se retiró del lugar sin aceptar preguntas.

Fiesta de El Tri, Rrespetan vida privada

Consultada al respecto, la empresa Coca-Cola, patrocinador master de la Selección, dio su postura sobre la fiesta de jugadores.

“Desde 1986 somos patrocinadores de la FMF y la Selección Mexicana de Futbol. Como parte de nuestra relación, nos apegamos a los lineamientos bajo los cuales el equipo trabaja con los jugadores, y respetamos su vida fuera de la cancha”, comunicó la refresquera a Grupo REFORMA.