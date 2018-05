Feliz cumpleaños Bono: 5 datos del cantante nominado 2 veces al Nobel de la Paz

Este jueves cumple 58 años Paul David Hewson, mejor conocido como Bono, el cantante irlandés de U2. Ha sido nominado dos veces al premio Nobel de la Paz por su faceta política y activista.

Bono conoció a los compañeros de la banda U2 cuando estaba la secundaria, Mount Temple Comprehensive School. Su expresivo estilo vocal y gestos únicos y composición lo llevaron a liderar la banda. Sus letras son conocidas por sus temas sociales y políticos, y por su imaginería religiosa inspirada en sus creencias cristianas, reportó Buscabiografías.

En la misma secundaria en que conoció a los compañeros de banda, Bono vio por primera vez a su gran amor, Alison Stewart, una empresaria y activista y su esposa con quien tiene 4 hijos.

#TDIM 1960, Born on this day, Irish singer-songwriter, Paul Hewson, (Bono), U2, who had the 1984 UK No.3 single 'Pride, In The Name Of Love' plus over 25 other UK Top singles. pic.twitter.com/UwWLAt02iD

