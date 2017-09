FBI investiga explosión en una oficina de correos en Indiana

El FBI está investigando el caso de una explosión en una oficina de correos en el noroeste de Indiana que dejó una trabajadora herida, se informó el jueves.

Según el periódico Northwest Indiana Times, el agente del FBI Bob Ramsey dijo que la mujer fue hospitalizada después de la explosión alrededor de las 6 de la tarde del miércoles en East Chicago. El jefe de bomberos Anthony Serna dijo que su vida no corría peligro.

LEER TAMBIÉN: Veinte hombres fueron atrapados por la policía con anuncios falsos de prostitución

Un comunicado del FBI publicado por el Chicago Sun-Times dijo que “resta determinar si se trata de un acto de terrorismo interno o internacional, pero en este momento no hay motivos de preocupación para la seguridad pública”. Añadió que la investigación apenas comenzaba.

El FBI no respondió en lo inmediato a un pedido de información de The Associated Press.

La investigación quedó a cargo de agentes federales junto con efectivos de bomberos y la policía local. La unidad de explosivos del condado de Porter acudió con un robot artificiero, y la comisaría del condado de Lake con una unidad canina.

Una calle cerca de la oficina postal quedó cerrada durante la investigación.