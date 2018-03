La Mara Salvatrucha o MS-13 ha incrementado su violencia en Estados Unidos durante los últimos años y sus miembros han abandonado sus notorios tatuajes para “camuflarse” en la sociedad, declaró Alex Ghiz, responsable en el FBI de la lucha contra las pandillas.

“Una de las particularidades de la Mara Salvatrucha es que (sus miembros) se mezclan con la sociedad, con las ropas y su apariencia. Ahora, va contra las reglas tatuarse”, explicó Ghiz.

“Los únicos que vemos ahora con tatuajes -continuó- son los que están en prisión y saben que van a estar allí por el resto de sus días. Los que están en la calle o saben que van salir pronto de prisión no pueden tatuarse, va contra las reglas. No quieren ser descubiertos”, añadió.

Solo en Estados Unidos, el FBI ha registrado entre 10,000 y 15,000 miembros de la Mara Salvatrucha que mantienen una estructura descentralizada y se organizan en “clicas”, grupos que ejercen su poder en diferentes barrios, donde practican la violencia y extorsionan a los comercios.

En los últimos años, según Ghiz, la MS-13 ha incrementado su presencia en ciudades como Houston y en las zonas de Maryland y Virginia más cercanas a la capital, así como en otras ciudades, como Columbus, Ohio, donde ha habido un incremento de inmigración centroamericana.

También ha habido un repunte de la violencia mara en Long Island, Nueva York. El pasado enero, el presidente Donald Trump invitó a su discurso sobre el Estado de la Unión a dos matrimonios de Long Island que habían perdido a sus hijas a manos de la MS-13 y, en su presencia, prometió que continuaría con su “política de tolerancia cero” frente a la peligrosa pandilla.

“Durante los últimos 30 ó 40 años, la estructura de la MS-13 no ha cambiado mucho. En lo que hemos visto una evolución es en el nivel de la violencia, que comienza a reflejar el de Centroamérica”, aseguró Ghiz, que supervisa las operaciones del FBI contra pandillas tanto en Estados Unidos como en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La Mara Salvatrucha nació en las calles de Los Ángeles en la década de los 80, cuando llegaron a Estados Unidos centenares de salvadoreños que huían de la guerra civil y que, luego, fueron deportados a su país de origen, lo que en la práctica provocó la expansión de la banda a Centroamérica.

Actualmente, 100.000 miembros de la MS-13 viven en El Salvador, Honduras, Guatemala, México e Italia, el país de Europa con mayor presencia de pandilleros, según el International Crisis Group, un centro de estudios que busca la resolución y prevención de conflictos.

“El mayor reto al que nos enfrentamos es que tienen lazos y comunicaciones internacionales y se mueven con mucha facilidad. Puede que veas hoy a un miembro de la MS-13 en Houston y que la próxima semana lo veas en Nueva York, tienen una red que les permite mover a la gente de un lado para otro”, señaló Ghiz.

“El liderazgo de El Salvador tiene influencia en las actividades y operaciones que se llevan a cabo en Estados Unidos y también en los actos de violencia y extorsión en las comunidades. El dinero es enviado a Centroamérica, como fruto de la extorsión, y quienes lo reciben son los líderes salvadoreños”, explicó.

Destacó que la extorsión es la principal fuente de ingresos de la Mara Salvatrucha, que es capaz de controlar comunidades enteras mediante el chantaje y las amenazas. “Suelen dirigirse contra otros centroamericanos porque saben que no suelen ir a la policía, porque no confían en ella o por su estatus migratorio. Y los explotan, amenazan a sus familias en Centroamérica y aseguran que les harán daño si no pagan la extorsión”, afirmó Ghiz.

Aunque la extorsión es la principal vía de financiación, algunos grupos de la Mara Salvatrucha, por su cuenta, mantienen “relaciones de conveniencia” con carteles mexicanos a los que ayudan en el tráfico de drogas y la venta ilegal de armas, detalló el agente.

Actualmente, el FBI supervisa 169 “fuerzas especiales” para luchar contra las pandillas en Estados Unidos y que están compuestas por policías federales, así como policías locales y estatales. Además, la agencia tiene dos agentes en cada uno de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras), quienes trabajan con la policía de cada nación para investigar y desmantelar bandas como la Mara Salvatrucha.