Familias piden al Distrito Escolar de Dallas aumentar impuestos para proveer recursos

A solo semanas del comienzo del ciclo escolar para el Distrito Escolar de Dallas (DISD, por sus siglas en inglés), la comunidad está pidiendo apoyo para mejorar las condiciones en las escuelas a través de un aumento en los impuestos mediante la Elección de Ratificación de Impuestos (TRE, por sus siglas en inglés).

El 70 por ciento de la población del distrito son hispanos. Sandra Moreno, exalumna de la preparatoria Lincoln, dice que la falta de recursos en escuelas pone en desventaja a los estudiantes. Ha pasado solo un año desde que Moreno terminó sus estudios en la preparatoria y dice que ha visto la diferencia en las oportunidades educativas que han tenido otros compañeros en comparación con ella.

“Cuando voy al colegio me dan clases mientras que los otros estudiantes ya conocen la materia, pero yo no tuve la maestra yo no tuve los libros”, dijo Moreno. “Tenemos que saber la misma materia, pero no tuvimos la misma oportunidad educativa”, señala.

En el 2011, congresistas en Texas votaron a favor de un recorte de más de 5 mil millones en fondos para la educación pública. Ahora, a pesar de que el estado ha vuelto a aumentar los fondos, no ha podido llegar al mismo monto que antes del recorte.

Angélica Chávez, tiene dos hijas en la primaria Nathaniel Hawthorne y la escuela necesita varias reparaciones. Sus hijas de quinto y cuarto grado dijeron a la mesa directiva del distrito que el piso de las aulas portátiles donde estudian se está cayendo.

“Hay hormigas en las aulas, perros callejeros debajo de las aulas portátiles que a veces no queremos salir”, dijo Andrea Chávez, estudiante de la primaria Nathaniel Hawthorne.

La mesa directiva votará el 16 de agosto a favor o en contra de la propuesta del TRE en la boleta de elección en noviembre. Si la mesa directiva vota a favor, los residentes en Dallas podrán votar en noviembre a favor o encontra de aumentar los impuestos.

La propuesta es aumentar los impuestos por 13 centavos. Si es aprobada, el distrito puede generar 125 millones de dólares.

El distrito escolar utilizará los fondos para mejorar la preparación para el kínder, aumentar la equidad instruccional y programática, proporcionar escuelas que se adapten a su estilo de aprendizaje a más estudiantes, y también para definir, apoyar y premiar la excelencia por medio de una compensación estratégica para los maestros, administradores y el personal, entre otras.

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a madre hispana que dejo a su hija sola en su casa hace una semana (VIDEO)