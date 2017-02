La sesión del congreso de Texas, en la ciudad de Austin fue conmovedora este jueves.

Según el reportaje publicado por el sitio de noticias Spectrum News, el padre de una niña de 13 años que murió atropellada por un conductor que enviaba mensajes de texto mientras manejaba dijo entre lágrimas: “celebramos su cumpleaños en el cementerio”.

Algunas de las personas que han perdido a un ser querido como resultado de un conductor que maneja y envía mensajes de texto, compartieron su emotivo testimonio al pedir a los legisladores de Texas que finalmente aprueben una ley estatal que prohíba esta práctica.

“Yo pienso que nadie debería sufrir esto por culpa de un mensaje de texto”, dijo el adolorido padre.

Families of those killed in car crashes urged #TX lawmakers to ban texting while driving for the entire state. https://t.co/FRJo77CHkl pic.twitter.com/8HM9RPowj0

— Spectrum News Austin (@SpecNewsATX) February 3, 2017