Familia evacuada se rehúsa a tomarse huellas dactilares y le niegan entrada al albergue

Llegan más familias al norte de Texas provenientes de la zona devastada por Harvey y dicen sentirse discriminados e intimidados por las autoridades.

La familia de Aaron Frazier llegó de Port Arthur en un avión militar el jueves por la tarde y dijeron que se sintieron como si iban a entrar en una cárcel debido a la forma en que los revisaron.

El hombre llegó con su sobrino y hermana. En el refugio les pedían someterse a una revisión de antecedentes penales y a dar sus huellas dactilares. Al negarse a hacerlo, la familia tuvo que encontrar su propio hotel.

En entrevista a MundoHispánico, Charlie Cavazos, portavoz del Departamento de Policía de Irving, dijo el miércoles que aquellos damnificados que no quieran someterse a un chequeo de antecedentes tienen esa opción y serán traslados a otro albergue.

MundoHispánico tuvo acceso a la política federal sobre el requisito de las huellas cuando se procede a un chequeo de antecedentes. De acuerdo a la política, una agencia estatal o federal puede llevar una revisión de este tipo durante una emergencia o desastre previo o futuro, a personas que estarán junto a niños, ancianos o personas con discapacidad (poblaciones vulnerables).

MundoHispánico también intentó comunicarse con el Departamento de Policía de Irving sobre cuáles son los albergues alternativos. Al momento de publicar esta nota no hubo respuesta.

El cónsul general de México en Dallas, Francisco de la Torre Galindo, expresó su desacuerdo, pero entiende que las autoridades están tratando de proteger la población.

“Tenemos la seguridad por parte de las autoridades locales de que este tema no tiene absolutamente nada que ver con cuestiones migratorias”, dijo De la Torre.

El albergue ubicado en Lively Pointe Youth Center había acogido a 150 personas hasta el viernes. Durante la semana, algunas familias decidieron regresar por su propia cuenta o han decidido quedarse con familiares en el área.

La familia Frazier no tiene familia en la área y autoridades de Irving no le dieron otra opción de albergues. Ayer jueves, no obstante, encontraron un hotel donde -dicen- permanecerán hasta que puedan regresar a su hogar.

Frazier dijo el proceso es intimidante. “Somos damnificados, no criminales. Nuestra casa se inundó”, dijo.

El proceso ha indignado a la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC, por sus siglas en inglés). Héctor Flores, director de Asuntos de Inmigración de esa organización, calificó la acción de Port Arthur como vergonzosa.

Flores dijo que intenta poner una queja debido a que no hay tiempo para emprender una acción legal. Agregó que están explorando opciones para evitar que los evacuados no se tengan que someter al proceso por el que algunas familias pasaron en Irving.

De acuerdo con las autoridades de Irving, ellos seguirán aplicando la política en revisar los antecedentes y huellas dactilares. “Para mantener la seguridad de nuestras familias que estamos cuidando, vamos a tomar el historial criminal y las huellas”, insistió Cavazos.