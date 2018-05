Luis Antonio Mellado-Sánchez, un puertorriqueño de 19 años, fue reportado como desaparecido el pasado nueve de mayo luego de que aparentemente tuviera un altercado con su novia.

Esa es la única información que su familia tiene y, desde entonces, ha emprendido una intensa búsqueda para encontrarlo. Rebecca Townsend, de 20 años, y quien era su novia, fue quien lo vio por última vez. Desde hace algunos meses convivían juntos.

“Yo espero poder encontrar a mi hijo donde quiera que él esté”, dijo Josephine Kabatra, madre del joven desaparecido, en entrevista con MundoHispánico. “Ella llamó a amigo de él a decirle que no sabía donde estaba Luis Antonio, y ese amigo me llamó para informarme que no aparecía y yo fui la que lo reportó con la policía. La muchacha dijo que ellos habían tenido una pelea y que él había amenazado con quitarse la vida, pero cuando le pregunté que por qué habían discutido, ella me dijo que eso era confidencial”.

Desaparecido no se llevó pertenencias

A la madre le sorprende que el hijo se haya ido de su casa sin billetera, sin teléfono celular, ni documentos personales y cree que no pudo haber ido muy lejos porque, según Towsend, la novia del joven, Mellado-Sánchez tenía sólo medio tanque de gasolina en el carro y una llanta con poco aire.

Mellado sufre de la enfermedad de Crohn, que causa inflamación en el sistema digestivo, y cada ocho semanas recibe una transfusión de sangre. El día de su desaparición tenía cita con el médico pero nunca llegó y tampoco se llevó consigo sus medicamentos.

“Esa enfermedad es bien crítica y él sin los medicamentos ahora mismo podría estar deshidratado, porque él sí necesita sus medicamentos”, dijo Kabatra, la madre.

MundoHispánico trató de localizar sin éxito a Towsend para conocer detalles de su versión.

Intensa búsqueda por parte de familiares y amigos

Familiares y amigos cercanos se han dado a la tarea de salir a buscar al joven en las áreas boscosas y lagunas cercanas al lugar donde fue visto por última vez, pero después de una semana aún no tienen rastro de él.

Uno de los familiares del joven consultó a un psíquico, que le habría dicho que la persona desaparecida se encontraba cerca de donde lo estaban buscando.

“Mi tía contrató una ‘psyquic’ de New York y ella le dijo que veía a mi primo pero que no podía decir si estaba vivo o muerto, pero que estaba herido, que alguien más le había hecho mucho daño”, dijo a MundoHispánico Yoreima García, prima de Medallo-Sánchez.

Algunos familiares han ingresado a las lagunas del sector y han nadado en ellas con la ilusión de poder encontrar alguna señal que les ayude a resolver el misterio de la desaparición.

“Todos los días desde por la mañana hasta por la noche lo hemos estado buscando y no hemos encontrado nada de él, absolutamente nada”, dijo a MundoHispánico Aidé Natal, tía de Medallo-Sánchez.

La Oficina del Alguacil del Condado de Hillsborough está investigando el caso y solicita que cualquier persona con información sobre el paradero de Mellado-Sánchez, se comunique de inmediato al 813.247.8200.