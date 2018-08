La familia del senador por Arizona John McCain informó en un comunicado este viernes que el político republicano ha decidido suspender el tratamiento médico que recibía luego de haber sido diagnosticado con cáncer cerebral.

McCain reveló en el verano del año pasado que había sido diagnosticado con glioblastoma primario, una forma agresiva de cáncer cerebral.

Además del comunicado en el que da a conocer su decisión de no continuar el tratamiento médico, la hija de McCain, Meghan McCain, agradeció a los simpatizantes.

“No habríamos llegado más lejos si no fuera por ustedes. Nos han dado la fuerza para seguir adelante”, escribió Meghan.

My family is deeply appreciative of all the love and generosity you have shown us during this past year. Thank you for all your continued support and prayers. We could not have made it this far without you – you've given us strength to carry on. pic.twitter.com/KuAQSASoa7

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) August 24, 2018