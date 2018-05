Facebook anuncia cambios, nuevo servicio y su líder no se disculpa

Mark Zuckerberg inauguró el martes la conferencia de programadores de su empresa Facebook, reconociendo que 2018 ha sido “un año intenso”, pero se abstuvo de disculparse por el enorme escándalo en el que una empresa usó los datos privados de millones de usuarios.

El cónclave en San José, California, conocido como “F8”, reúne a programadores, especialistas en tecnología y otros empleados.

En su discurso, Zuckerberg suscitó aplausos al anunciar que la empresa volverá a permitir un proceso mediante el cual los usuarios reciben apps nuevas o actualizadas.

Reiteró además que la empresa está invirtiendo cuantiosos recursos en medidas de seguridad y en el fortalecimiento de sus sistemas, a fin de evitar que sean usados para interferir en procesos electorales.

“La decisión más difícil que he tenido no fue la de invertir en seguridad y protección, sino la de averiguar cómo seguir adelante en todos los demás temas que tenemos que resolver”, declaró Zuckerberg.

