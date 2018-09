Exvicepresidente de EE.UU. califica como “vergonzoso” el trato actual a inmigrantes

El exvicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó el trato que reciben en la actualidad los inmigrantes en el país y lo calificó como “vergonzoso”.

Biden dijo que la cita de W.B. Yeats, “nace una terrible belleza”, podría aplicarse al Estados Unidos de estos días, debido a la manera en que se trata a los inmigrantes, reportó la televisora nacional de Irlanda, RTE.

Si bien no aludió al presidente Donald Trump ni a su gobierno al hablar en un evento en la residencia del embajador irlandés en Washington, Biden elogió la contribución de los inmigrantes al país a través de los años.

Los inmigrantes nos han “convertido en lo que somos”, dijo Biden, quien añadió: “Todos, sin importar quiénes son, tienen derecho a ser tratados con dignidad”.

Last night, @JoeBiden spoke at Irish Amb @DanMulhall's residence to launch the 4-volume "Cambridge History of Ireland." The VP welcomed the new work of scholarship, spoke about his Irish heritage, & celebrated the role of immigrants in strengthening the U.S. (📷 : Marty Katz) pic.twitter.com/yI9ykxVls5

— Penn Biden Center (@PennBiden) September 18, 2018