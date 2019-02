Una pareja dedicada a la observación de aves en Erie, Pensilvania, descubrió y fotografió uno de los acontecimientos más raros de la naturaleza: un cardenal mita masculino y mitad femenino.

Jeffrey y Shirley Caldwell fotografiaron a un cardenal “mitad macho y mitad hembra” en su propio patio trasero, informó National Geographic.

La anomalía se conoce como ginandromorfo bilateral, y hace que los colores del cardenal se dividan en la mitad, reseñó CBS Pittsburgh.

“En todos los años que hemos estado alimentándolos, nunca pensamos que veríamos algo así”, manifestó Shirley Caldwell a National Geographic.

Los expertos de National Geographic explicaron cómo ocurre la anomalía en el cardenal: sus cromosomas sexuales se llaman Z y W, y son las hembras las que tienen una sola copia de cada uno (ZW), mientras que los machos tienen dos iguales (ZZ). Los núcleos de las células sexuales, incluidos el espermatozoide y los óvulos, generalmente tienen solo una copia de cualquiera de los cromosomas: los machos producen solo espermatozoides portadores de Z, y las hembras producen óvulos portadores de Z o W.

