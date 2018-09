El joven que se hizo viral en las redes sociales debido a sus expresiones faciales durante un mitin de Donald Trump esta semana en Montana dijo que el Servicio Secreto lo trató bien, luego de ser expulsado a mitad del evento.

Tyler Linfesty, conocido en internet como el “chico de la camisa a cuadros”, aseguró que los agentes federales lo interrogaron durante 10 minutos, pero no lo maltrataron. Eso sí, le pidieron que no regresara.

“Me trataron bien. Simplemente me dijeron que no volviera”, relató el joven de 17 años a The Billings Gazette, sobre el interrogatorio con personal del Servicio Secreto.

Linfesty solicitó las entradas para el mitin de Trump y luego se enteró que ganó un tratamiento VIP, por lo que decidió invitar a dos amigos. Lo que no esperaba, según declaró, es que fuera a quedar sentado justo detrás del presidente.

“Creo saber por qué me expulsaron. Es porque, mucho antes del mitin, nos dijeron ‘hay que ser entusiastas, hay que aplaudir, hay que animar a Donald Trump’, y no estaba haciendo eso porque no era entusiasta, no estaba contento con lo que estaba diciendo”, señaló Linfesty en una entrevista con CNN.

Las gesticulaciones y desaprobaciones del joven –quien vestía una camisa a cuadros– al discurso del mandatario pronto se hicieron virales en las redes sociales. Por ejemplo, cuando Trump dijo “hemos recogido un montón de apoyo”, Linfesty parece decir las palabras “¿lo hiciste?”.

“Cada vez que veo uno de estos mítines, veo gente detrás de Donald Trump aplaudiendo y vitoreando y siendo muy entusiasta, y siempre me he preguntado a mí mismo: ‘¿Son realmente auténticas esas personas?’”, cuestionó Linfesty.

“Cuando fui allí, sabía que iba a ser genuino. Iba a dar mis reacciones reales a las cosas que dijera. Entonces, cada vez que no estaba de acuerdo con él, podías decir que no estaba de acuerdo. Pero cada vez que estaba de acuerdo con él, yo aplaudía también”, relató sobre su accionar.

Linfesty, quien dice apoyar a los Socialistas Democráticos y no a Trump, contó cómo lo sacaron del mitin.

“La mujer entró y simplemente dijo: ‘Te voy a reemplazar’. Me fui, sabía que estaba saliendo por no ser lo suficientemente entusiasta, pero decidí no luchar contra eso”, concluyó.