Expresidentes de EE.UU. piden en video conjunto ayuda para víctimas de Harvey

Los cinco expresidentes vivos de EE.UU. lanzaron una campaña conjunta para recaudar fondos para las víctimas de Harvey, huracán que dejó unos 60 muertos y miles de desplazados en la costa de Texas a finales de agosto.

The outpouring of support for Houston & communities along the Gulf Coast represents the best of who we are & what this country is about. pic.twitter.com/4bGfy9vXjN

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 7, 2017