El expresidente Barack Obama envío mensajes el viernes 29 de diciembre en los que pidió a los estadounidenses recordar las cosas buenas que ha dejado el 2017 y a que sigan “cambiando el mundo en 2018”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Obama publicó cinco textos. En el primero, el exmandatario dijo que “por todas las malas noticias que parece que dominan nuestra consciencia colectiva, hay incontables historias de este año que nos recuerdan qué es lo mejor de los Estados Unidos”.

As we count down to the new year, we get to reflect and prepare for what’s ahead. For all the bad news that seemed to dominate our collective consciousness, there are countless stories from this year that remind us what's best about America. — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2017

Posteriormente, Obama compartió los enlaces de tres noticias enfocadas en actos de solidaridad, entre ellas la de una pareja de Houston, Texas, que luego de cancelar su boda tras el impacto del huracán Harvey, decidió convertir el evento en una oportunidad para que las personas ayudarán a los damnificados por las inundaciones.

“Treinta invitados se convirtieron en una organización de cientos de voluntarios. Esa es una historia de 2017”, escribió el exmandatario en la red social.

Kat Creech, a wedding planner in Houston, turned a postponed wedding into a volunteer opportunity for Hurricane Harvey victims. Thirty wedding guests became an organization of hundreds of volunteers. That’s a story from 2017. https://t.co/yxhjwkr5Se — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2017

Para finalizar, Obama dijo que este año “las personas a lo largo del país decidieron involucrarse, se comprometieron y se pusieron de pie. Cada uno de nosotros puede hacer una diferencia y todos deberíamos intentarlo. Así que continúen cambiando el mundo en 2018”.

All across America people chose to get involved, get engaged and stand up. Each of us can make a difference, and all of us ought to try. So go keep changing the world in 2018. — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2017

Los mensajes de Obama llegan la misma semana en que consiguió ganar por décimo año consecutivo la condición de “hombre más admirado” por los estadounidenses, al imponerse esta ocasión al actual mandatario Donald Trump que terminó segundo, según un sondeo anual publicado por Gallup.

Un 17 por ciento de los encuestados se decantó por el primer presidente afroamericano en la historia del país, lo que conllevó que se ganará de nuevo el título. Aunque en 2017 perdió cinco puntos porcentuales respecto a 2016, su último año en la Casa Blanca.

Según Gallup, Trump se quedó a 3 puntos de Obama en la encuesta que cada año pregunta a los estadounidense quiénes son hombres y las mujeres más admirados para ellos.

Los mensajes de Obama también llegan al cierre de un año que estuvo marcado en el país por las acciones del mandatario en varios frentes, como la inmigración y la economía, pero también por desmantelar muchos de los legados del exmandatario, entre estos la Ley de Cuidad de Salud a Bajo Costo, mejor conocida como “Obamacare” y varias regulaciones a favor del medio ambiente.

En menos de doce meses en la Casa Blanca, por ejemplo, Trump canceló programas migratorios que han dejado en el limbo a más de un millón de inmigrantes, entre ellos más de 800,000 que desde 2012 gozaban de un permiso de trabajo y alivio de la deportación mediante el programa conocido como DACA, creado por Obama.

También dejó sin efecto un estatus de protección temporal para decenas de miles de residentes de Haití y Nicargua, quienes deberán abandonar el país en los próximos meses.

Con información de EFE.