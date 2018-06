Al menos 7 personas murieron la madrugada del miércoles tras una explosión registrada en un almacén de pirotecnia, en el municipio de Tultepec, en México, según informó El Universal, citando a medios locales.

El gobierno del Estado de México había informado inicialmente de cinco muertos y ocho heridos.

El percance se registró en las calles de Hortensia y Azalea, en el barrio La Piedad, lugar en el que durante las diligencias realizadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se localizó el cuerpo de una mujer de 69 años de edad; un hombre, de 22; y una más sin identificar, detalló el medio Reforma.

Fireworks accident at #Tultepec México. The crowded place makes harder rescue jobs of firefighters. pic.twitter.com/xQHYNsjTEn

— RMC_STORYTELLER 🇲🇽 (@ricardomontoya0) June 6, 2018