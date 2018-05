Una explosión provocada por un “dispositivo explosivo improvisado” sacudió un restaurante indio de un suburbio de Toronto, Canadá, y dejó al menos 15 heridos, indicó la policía canadiense.

Dos sospechosos con el rostro cubierto ingresaron al restaurante Bombay Bhel, arrojaron el artefacto y huyeron, dijo el sargento Matt Bertram de la región de Peel.

“No tenemos indicios para considerar que se trata de un crimen de odio o algún tipo de atentado terrorista”, agregó.

Tres personas se encuentran en estado crítico, mientras que las 12 víctimas restantes tienen heridas menores, dijo el paramédico Joe Korstanje.

El estallido ocurrió justo después de las 10:30 de la noche, hora local, del jueves en Mississauga, un suburbio de Toronto. La plaza donde se encuentra el restaurante seguía acordonada el viernes.

“Estos individuos no dijeron nada”, señaló Bertram. “Aparentemente solo ingresaron, arrojaron este dispositivo y se fueron inmediatamente”.

El funcionario dijo que aún no pueden determinar con certeza cómo era el artefacto.

Andree Larrivee, que vive en un condominio cercano, dijo que veía la televisión cuando escuchó un sonoro estallido.

“Fue realmente ruidoso”, indicó, y comparó el sonido con un generador eléctrico que explotó recientemente en un sitio en construcción ubicado cerca de allí.

La policía de la región de Peel solicitó la ayuda del público. En un tuit describió al primer sospechoso como de unos 25 años, fornido y aproximadamente 1.80 metros (6 pies) de altura, mientras que el otro es delgado y de menor estatura. Ambos llevaban pantalones de mezclilla, sudaderas oscuras y la capucha puesta.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6 — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018

Two parties fled the scene immediately after the incident. 1st described as male, 5’10-6feet, stocky build, mid-20s, light skin, wearing dark blue jeans, dark zip up hoodie pulled over head, baseball cap with light grey peak, face covered with black cloth material. — Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018