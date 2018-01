Una multitud en Australia tuvo que ser evacuada de una exhibición pirotécnica luego de que se registrara una explosión no programada que desató un ‘infierno’ y que saldó con dos personas heridas, según reportó el lunes el The Sydney Morning Herald.

El incidente ocurrió la noche del domingo en una playa de la localidad de Terrigal, Nueva Gales de Sur (NSW) poco después de que arrancara el espectáculo de las 9 p.m. hora local.

La presentación se iba a dar desde una embarcación que transportaba los fuegos artificiales con dos técnicos a bordo, pero un aparente accidente ocasionó el siniestro.



“El espectáculo inició como todo mundo esperaba, pero luego ocurrió una explosión infernal que envolvió en llamas al bote”, declaró Kevin Andrews, un testigo y lugareño de Terrigal.

La embarcación estaba a unos 150 metros de la orilla cuando ocurrió el estallido, reportó el medio.

Reports of no serious injuries at #Terrigal fireworks after barge caught alight. Plenty of terrified kids #NYE pic.twitter.com/IyQVb6j7mN — Emma Simkin (@SimkinEmma) December 31, 2017



Otro espectador describió que la fuerza del estruendo fue tan fuerte que “lo sintió en el pecho”.

Los operadores de la embarcación saltaron al mar y fueron rescatados posteriormente por efectivos del NSW Fire and Rescue.

Glad the two men are ok #Terrigal fireworks, was great up until. pic.twitter.com/fa8EXDE9iP — Himan (@himanshurau) December 31, 2017



A la escena se desplazaron equipos de rescate y varias ambulancias, aunque no hubo víctimas mortales que lamentar, según informó la policía de NSW.

Usuarios de las redes sociales que presenciaron el siniestro compartieron fotos y videos.

Terrigal: Two pyrotechnicians have been forced to jump off a fireworks barge after a NYE display went horribly wrong. Crowds were evacuated from the beach after the barge caught fire shortly after 9pm tonight. Photo Credit: Lexy de Zwart https://t.co/YmZX2Z4KEh #Terrigal #7News pic.twitter.com/6Q91FqVK6g — 7 News Sydney (@7NewsSydney) December 31, 2017



Las autoridades informaron que los técnicos sufrieron heridas menores y que el incidente está siendo investigado.

Con información del The Sydney Morning Herald