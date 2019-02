Una explosión eléctrica subterránea ocasionó que las tapas de alcantarillas ‘volaran’ en una avenida de Atlanta en la mañana de este miércoles.

Bomberos de Atlanta dijeron que las tapas de alcantarillas se “despegaron” a lo largo de Peachtree Street, en el centro de Atlanta.

La explosión ocurrió especificamente en Peachtree Street, entre North Avenue y Linden Avenue, reportó el medio local WSB-TV 2.

Los oficiales cerraron la calle Peachtree, entre North Avenue y Pine St., y en la avenida Linden están bloqueadas entre Courtland St. y Spring St.

TE PUEDE INTERESAR: Ante investigaciones, Trump apunta a 2020 con oferta a demócratas

El Departamento de Policía de Atlanta informó que el incidente fue reportado como una explosión eléctrica subterránea.

#BREAKING: Traffic is gridlocked on North Avenue in Midtown Atlanta following underground electrical explosion that blew off manhole covers. No reported injuries. Peachtree Street closed near site of explosion. Ga Power said the source was an underground utility box. pic.twitter.com/9KTQmyS3l6 — Tom Regan (@tomreganWSB) February 6, 2019

Hasta este momento, no se han reportado heridos por la explosión que produjo una enorme columna de humo y caos vehicular en la zona.

Contrario a los informes, la Clínica Emory en el Hospital de la Universidad de Emory Midtown, en Peachtree Street, no fue evacuada. El hospital está usando una planta eléctrica y funcionando con normalidad, indicó el referido medio.

Varios testigos contaron que escucharon fuertes estallidos y luego vieron el humo.

“Los oficiales han respondido al área de 550 Peachtree St. en referencia a lo que se informó como una explosión eléctrica subterránea”, dijo el portavoz de la policía de Atlanta, Jarius Daugherty, al diario AJC en un comunicado.

#BREAKING: Manhole covers blown into air following underground electrical explosion in Midtown Atlanta. Peachtree Street closed between North Ave and Linden. No reported injures thus far. Headed to scene. Updates soon. pic.twitter.com/25OPOhcjOr — Tom Regan (@tomreganWSB) February 6, 2019

“Por favor, continúe evitando el área en este momento”, pidió la policía en su cuenta oficial en Twitter.

Otros edificios en el área están siendo inspeccionados, según los funcionarios.

En la red social Twitter, varios usuarios compartieron videos en los que se observa la columna de humo que se produjo tras la explosión subterránea.

BREAKING: video showing explosions under sidewalk right in front of Emory Midtown hospital. 🎥:Sol Morales pic.twitter.com/vaVPMWCWlE — Steve Gehlbach (@SteveGWSB) February 6, 2019

Peores ciudades para solicitar ciudadanía

Una investigación reveló cuáles son las peores ciudades en Estados Unidos para que los inmigrantes obtengan la ciudadanía, y las dos primeras están en Texas y California.

Un nuevo estudio titulado “Las mejores (y peores) ciudades para inmigrantes que buscan la ciudadanía estadounidense”, de la organización especializada en inmigración Boundless, reveló que Dallas, en Texas, encabeza la lista de las ciudades con menos inmigrantes elegibles que iniciaron el proceso de naturalización en 2017, indicó Efe.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >