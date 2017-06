Expertos jurídicos aconsejan a Trump que deje de tuitear

Expertos en materia jurídica tienen una recomendación para el presidente Donald Trump con respecto a su decreto de restricciones migratorias a ciudadanos de países musulmanes: deje de tuitear.

Las divagaciones de Trump el lunes a través de Twitter quizá socavaron sus esfuerzos para persuadir a la Corte Suprema de que reinstaure su decreto, el cual el mandatario describe como “una versión diluida, políticamente correcta” de lo que quería originalmente.

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 de junio de 2017