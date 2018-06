Expertos explican el trauma que sufren niños separados de sus familias en la frontera

Los funcionarios del gobierno de la Administración de Donald Trump han enviado a bebés y a otros menores que fueron separados a la fuerza de sus padres en la frontera sur de Estados Unidos a al menos tres albergues especializados en el sur de Texas, y según expertos, esto puede causar traumas de por vida.

Abogados, periodistas y médicos que visitaron los albergues ubicados en Texas para niños separados de sus familias en la frontera aseguraron que muchos de los niños lloraban y los centros parecían prisiones.

“Cuando un niño es separado de sus padres a temprana edad vamos a ver muchos problemas sobretodo relacionados con regresión social en donde los niños pueden dejar de hablar o comer”, dijo el médico especialista en pediatría, Ilan Shapiro. “ Entre las jóvenes más a largo plazo van a tener, muchos de estos problemas de estrés y ansiedad y también a la obesidad que puede resultar en diabetes”.

La Administración del Presidente Donald Trump bajo su política de tolerancia cero que procesa penalmente a aquellos inmigrantes indocumentados que lleguen a la frontera ha causado la separación de aproximadamente 2.342 niños de sus padres o aquellos que los agentes han clasificado como niños indocumentados no acompañados.

Los médicos y abogados que han visitado los albergues en el valle del Ro Grande dijeron que las instalaciones están en buenas condiciones, limpias y que son seguras pero indicaron que los niños no tienen ni idea donde están sus padres, estaban histéricos, llorando y portandose mal para tratar de expresar sus emociones. Muchos de ellos son menores de cinco anos y algunos son tan pequeños que no han aprendido a hablar, según reporto The Associated Press.

Alicia Lieberman quien dirige la Red de Tratamiento de Traumas Tempranos en la Universidad de California, campus San Francisco, dijo que décadas de estudio muestran que separaciones tempranas pueden causar danos emocionales permanentes.

“Los niños están programados para desarrollarse mejor bajo el cuidado de una figura paterna. Cuando se rompe este lazo mediante separaciones largas e imprevistas sin una fecha determinada para reunirse los niños responden a niveles psicológicos más profundos”, destacó.

El Tratado Internacional de Naciones Unidas firmado en 1989, conocido como los los Derechos del Nino en el cual se adscribieron una gran mayoría de los países del mundo estipula que los niños tienen derecho a una familia, a una identidad, a no ser discriminados y derecho a la intimidad.

“Si algún padre o una madre esta sufriendo esta situación lo primero es avisarle a sus hijos que van a estar bien, que van a estan seguros que estarán bien y que los van a volver a ver, esto le dará algún tipo de tranquilidad a los niños” , dijo el doctor Shapiro.

“ Una vez los niños regresan con sus padres deben asistir a un pediatra o psicólogo para identificar cual es el problema y de esa manera darles la asistencia necesaria” añadió.

