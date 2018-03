Expaciente y sus tres rehenes son hallados muertos en centro de veteranos en California

La toma de rehenes ocurrida en una residencia para veteranos de California terminó tras más de siete horas con las tres mujeres retenidas y el secuestrador muertos, informaron las autoridades.

Los agentes hallaron los cuerpos cuando decidieron ingresar al centro de terapia de The Pathway House, donde se había producido la toma tras no poder establecer contacto con el secuestrador durante todo el día.

“Esta es una noticia trágica, una que esperábamos no tener que dar”, dijo en una comparecencia el capitán Chris Childs, subdirector de la Patrulla de Caminos de California.

The CHP is deeply saddened by the tragic events that occurred at the Yountville Veterans Home of California today. We are committed to conducting a complete and thorough investigation into this tragedy so we may provide answers to the victims' families.

— CHP Headquarters (@CHP_HQ) 10 de marzo de 2018