Exmodelo de Playboy resuelve demanda en torno a supuesta aventura con Trump

Una exmodelo de Playboy que dijo haber tenido una aventura con el presidente Donald Trump resolvió su demanda con una editorial por un acuerdo que le prohibía hablar de esa relación.

Karen McDougal dice que el acuerdo alcanzado con la compañía matriz del National Enquirer “me devuelve los derechos sobre la historia de mi vida”.

En agosto de 2016, American Media Inc. (AMI) pagó a McDougal 150,000 dólares por los derechos de su historia sobre la supuesta relación, pero la historia nunca se publicó.

La demanda alegaba que el abogado de Trump, Michael Cohen, participó secretamente en sus conversaciones con AMI.

EXCLUSIVE: National Enquirer Parent Co Letting Fmr Playboy Model Karen McDougal Out of Contract That Silenced Her During Campaign, Ending Suit, her lawyer @PeterStris Says https://t.co/3tnyyuFiIg

— jimrutenberg (@jimrutenberg) April 18, 2018