El exjefe de gabinete del presidente Donald Trump, Reince Priebus, invitó al personal de la Casa Blanca a “centrarse en el resultado” a pesar de las “distracciones” que han supuesto la renuncia de la asesora más fiel del mandatario, Hope Hicks, y el descrédito de su yerno, Jared Kushner.

“No puedes dejarte llevar por las distracciones. Creo que lo que el personal (de la Casa Blanca) tiene que hacer es centrarse en el resultado”, declaró Priebus durante su intervención en el programa matinal “This Week” de la cadena ABC.

Las palabras de quien fue la mano derecha de Trump durante los primeros meses de su presidencia se producen al final de una semana que ha sido calificada de caótica por numerosos corresponsales políticos, debido a la gran cantidad de contratiempos que ha sufrido el gabinete.

Los titulares sobre las pugnas, escándalos y frustraciones de media docena de altos funcionarios de Estados Unidos restaron atención a cualquier debate sustancial y espolearon la teoría entre algunos analistas de que el prematuro anuncio de Trump sobre los aranceles al acero y aluminio fue una impulsiva consecuencia de su mal humor.

La renuncia de Hicks, la cuarta directora de comunicación de la Casa Blanca en poco más de un año de mandato, se produjo un día después de que admitiera ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes haber dicho “mentiras piadosas” en favor del presidente.

Además, el reciente escándalo de las credenciales de seguridad, que estalló cuando se supo que uno de los más cercanos colaboradores del mandatario, Rob Porter, llevaba más de un año trabajando con un permiso temporal, finalmente afectó de lleno a Kushner, quien se encontraba en una situación similar y que ha visto reducido su nivel de acceso.

“Para Jared y para Ivanka (Trump), así como para todos los demás miembros de la familia que participan de una u otra manera (en el gobierno), creo que todos tienen que centrarse en lo que es mejor para el presidente”, insistió Priebus.

What would it mean if Jeff Sessions left the Justice Department? Former White House Chief of Staff @Reince Priebus tells @GStephanopoulos: “I don’t think it would be good for the president for A.G. Sessions to leave, but I also think the president has made up his mind.” #ThisWeek pic.twitter.com/LIfQKKIPzN

— This Week (@ThisWeekABC) March 4, 2018