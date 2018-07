El exdirector del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Thomas Homan, respondió a una parodia realizada por una comediante en un programa de una plataforma por internet, quien comparó a la agencia con el grupo extremista Estado Islámico, mejor conocido como ISIS.

“Lo que los oficiales de ICE han hecho en este último año es arrestar a más de 100,000 criminales caminando por las calles de nuestro país”, aseguró Homan, entrevistado por el presentador Neil Cavuto en Fox News.

“Hemos incautado 981,000 libras (445,000 kilogramos) de narcóticos en los vecindarios de este país. Lo que ICE está haciendo es proteger a este país y mantenernos a salvo”, añadió Homan en referencia a la parodia que se presentó el viernes por la noche en Netflix.

Former ICE Director Thomas Homan responds to comedian Michelle Wolf's "ICE is" video pic.twitter.com/Pp9CG0pECT

— Neil Cavuto (@TeamCavuto) July 21, 2018