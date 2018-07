El presidente Donald Trump escribió un mensaje por la mañana en su cuenta de Twitter en el que replicó una declaración del exdirector de ICE, Thomas Homan, quien dijo que ningún presidente de Estados Unidos había hecho tanto por la seguridad fronteriza y pública como Trump.

Tom Homan, fmr ICE Director: “There is nobody that has done more for border security & public safety than President Trump. I’ve worked for six presidents, and I respect them all, but nobody has done more than this Administration & President Trump, that’s just a stone cold fact!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 29, 2018