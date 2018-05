Al menos diez inmigrantes fueron detenidos en dos redadas de ICE en el área de Chicago, confirmaron testigos a MundoHispánico.

En el suroeste de la ciudad, en el popular Barrio de las Empacadoras, siete jornaleros que estaban buscando trabajo en las inmediaciones una tienda Home Depot, fueron detenidas el pasado sábado, según José Luis Gallegos que se encontraba en el lugar al momento de los hechos.

“No parecía que eran policías”, dijo Gallegos. “Pero de repente un amigo mío me dijo ‘mira tienen un chaleco de ICE‘. Me dijo ‘vámonos por ahí y vamos alejarnos de aquí un rato'”.

Los agentes, según Gallegos y otros testigos entrevistados por MundoHispánico, llegaron en automóviles particulares y tenían placas de circulación del estado de Kentucky.

Otras dos personas vecinos del mismo barrio latino también fueron detenidos, según testigos que relataron lo ocurrido MundoHispánico.

“Yo estaba aquí, parqueado aquí y llegaron y me dijeron que querían checar mis huellas. le dijo yo que ‘¿por qué’?… ‘Somos de ICE. Somos ‘La Migra’. Y ya me pidieron mi seguro social y mi ID”, dijo el jornalero José Eduardo Duarte. “Entonces ya se las dí. y me dejaron ir. Pero de allá, arrasaron a todos”.

Tres inmigrantes fueron liberados después de revisar sus antecedentes con equipo electrónico portátil que aparentemente llevaban dentro de los vehículos, según Duarte, que fue uno de los liberados.

Los tres inmigrantes no cuentan con antecedentes judiciales y tienen estatus legal en el país, dijo Duarte.

En Joliet también hubo redadas de ICE

En Joliet, un suburbio al suroeste de Chicago, tres inmigrantes más fueron detenidos el mismo día. Un vídeo de los arrestos se hizo viral en redes sociales con advertencias de “no ir al este de Joliet”, lugar con alta densidad de hispanos.

Uno de los arrestados en Chicago fue identificado como Bernardo Lázaro Palmeño, de 60 años de edad, y oriundo de Michoacán, México. Su hija, María Lázaro, fue el lunes al Consulado de México en esta ciudad para solicitar asesoría con un abogado para su papá.

“No nos han dicho nada, ni el motivo por el cual lo detuvieron”, dijo María Lázaro, quien añadió que su padre la llamó y sólo pudo decirles que estaba detenido en la cárcel del Condado McHenry.

Al cierre de esta edición, ICE no había contestado la solicitud de información sobre las detenciones realizada por MundoHispánico. Sin embargo, el nombre de Bernado Lázaro Palmeño, arrestado en el Barrio de las Empacadoras, aparece en la lista electrónica de detenidos por la agencia.