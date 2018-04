Tras la masiva redada de inmigración en la empacadora Meat Packing la mañana del jueves en la ciudad de Morristown, Tennessee, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), confirmó a MundoHispánico que la mayoría de las 97 personas arrestadas podrían salir del país por la fuerza.

“Ochenta y seis personas fueron puestas en proceso de deportación, 54 fueron trasladadas hasta un centro de detención, y 32 puestas en libertad bajo custodia de ICE”, dijo Tammy Spicer, vocera de ICE.

Spicer, además, destacó que las otras once personas detenidas durante la redada de ICE, permanecen arrestadas bajos cargos criminales federales y estatales.

“Esto fue un golpe para aterrorizar a la comunidad”, dice Camila Herrera, vocera de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados de Tennessee. “Es algo devastador, estamos indignados de la manera como actuó ICE, incluso utilizaron un helicóptero durante la redada”.

Testigos de la redada hablan

María, una de las liberadas, quien no quiere que su apellido se comparta por miedo a que sea identificada con las autoridades, dice que es el peor momento de su vida.

“Era un desastre. Todo el mundo corría tratando de escapar”, dijo María. “El helicóptero estaba volando sobre la empacadora, y los agentes entraron corriendo”.

La inmigrante dice que era su primer día laborando en la empacadora, y que fue liberada gracias a que cuenta con un permiso de trabajo.

Familiares de los detenidos recibieron la noticia atónitos.

“Estaba en la escuela cuando me enteré por mis amigos de la redada. Llamé a toda mi familia y nadie contestaba”, dice un joven de origen mexicano que pidió no ser identificado. “Hasta que una tía me contestó, y me dijo que mi mamá y cuatro tíos ya estaban encadenados, y que serían deportados”.

La agencia federal dijo a MundoHispánico que allanaron la empacadora, por una investigación realizada conjuntamente con el IRS, relacionada con pago de impuestos, lo que culminó en una redada ejecutada por ICE y la Patrulla de Caminos de Tennessee.

Activistas han denunciado la colaboración entre la Patrulla de Caminos de Tennessee, y ICE, desde noviembre del 2017, cuando 20 hispanos fueron arrestados por laborar con documentos de identidad falsos en la empresa Expeditor International en Memphis, durante una redada realizada por agentes de la Patrulla. Posteriormente fueron entregados a inmigración.

“Vamos a continuar persiguiendo y arrestando a los criminales que intenten robar la identidad de nuestros ciudadanos”, expresó Tracy Trott, vocero de la THC, a través de un comunicado al que tuvo acceso MundoHispánico.

La Patrulla de Caminos de Tennessee ha dejado claro que pondrá mano dura a quienes cometan este delito, por lo que su División de Investigación Criminal se dedicará a perseguir a quienes laboren con documentos falsos.

Hasta el cierre de esta nota familiares continuaban a la espera de recibir más detalles de los ocurrido, mientras activistas trabajan en apoyar a los arrestados.