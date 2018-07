Con impotencia y dolor, la comunidad hispana de Lakewood, Nueva Jersey, pide justicia para Manuel Rodrigo Quelli, un jornalero de 59 años que está al borde de la muerte, luego de ser atropellado por un hombre judío jasídico, que fue dejado en libertad sin recibir cargos en su contra, según confirmó la policía local a MundoHispánico.

“El hombre venía sin luces, con el teléfono en la mano y a alta velocidad”, dijo Tomasa Nieves, una mexicana de 49 años testigo del atropellamiento. “Manuel ya estaba subiendo la banqueta cuando se lo llevó”.

Nieves vive frente al lugar donde ocurrieron los hechos el pasado 10 de julio, en horas de la noche.

El Departamento de Policía de Lakewood aseguró que el hombre fue puesto en libertad luego de que “investigaciones posteriores determinaron que la velocidad no fue un factor decisivo y que el conductor del vehículo no estaba bajo la influencias del alcohol o las drogas”, dijo el capitán Gregory Staffordsmith.

La identidad del conductor no ha sido revelada por la policía pese a que MundoHispánico la solicitó.

“Mi padre está en estado crítico, está entre la vida y la muerte”, dice Erika Quilli, de 29 años, hija del inmigrante que nació en Ecuador y tiene cerca de 18 años de vivir en Estados Unidos. “Queremos justicia. La cadera de mi padre quedó destrozada”.

Activistas, vecinos y testigos del hecho están de acuerdo, y dijeron a MundoHispánico que la policía está manipulando la situación para proteger al responsable.

“Quieren encubrir al judío porque son racistas y no quieren a los hispanos”, dijo Silvia Martinez, de 40 años, quien logró trasmitir en vivo, a través de su cuenta de Facebook, el momento cuando fue liberado el hombre, a quien la policía se ha negado a identificar.

En el video se ve cómo el conductor es bajado de una patrulla, mientras un grupo de judíos jasídicos espera por él.

“Lo dejaron bajar sin esposas, bien tranquilo, cuando él es un criminal porque atropelló a un hispano (…) le destrozó las piernas”, se escucha decir a la mujer de origen mexicano en el video.

Otros tres testigos entrevistados por MundoHispánico aseguran que el presunto responsable intentó huir antes de que la policía llegara, pero la comunidad logró detenerlo.

“Lo primero que hice fue quitarle las llaves al judío, porque se quería ir”, dijo Moises Mora, un mexicano de 23 años, quien ayudó a levantar la camioneta para sacar las piernas de Quelli, que estaban atrapadas con las llantas traseras.

Voceros de las organizaciones New Labor y Voz Latina denunciaron ante las cámaras de MundoHispánico que constantemente ocurren casos como éste, donde las víctimas son hispanas, y los responsables quedan impunes, puesto que los cuerpos de seguridad en la ciudad dicen, protegen a la comunidad judía.

Actualmente, la Unidad de Investigaciones de Accidentes de Tránsito del Departamento de Policía de Lakewood está bajo investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles), según el medio digital Asbury Park Press, que pertenece a la cadena USA Today.

En la publicación se asegura que el FBI solicitó al menos 34 reportes de accidentes vehiculares en los que la policía acudió, o estuvo involucrada, y las personas murieron, o quedaron heridas de gravedad desde 2014.

Según Asbury Park Press, en la citación no se especifica el motivo de la investigación federal, o lo que la provocó, y los funcionarios públicos consultados por MundoHispánico se han negado a comentar sobre la misma.

En otro accidente mortal, que ocurrió durante el período cubierto por la citación, había provocado una revisión separada por parte de otra autoridad policial, de acuerdo con Asbury Park Press.

En agosto de 2014, David “Rudy” Gaines, de 52 años, iba en una motocicleta cuando fue atropellado por un sedán en Cedar Bridge Avenue. Murió en un hospital aproximadamente una hora más tarde.

El sargento de policía de Lakewood, Frank Work, investigó el accidente, y el juez del tribunal municipal Scott Basen finalmente absolvió al conductor de la camioneta, Avrohom Zeffren, miembro de la comunidad judía, de acuerdo con los registros judiciales, informó Asbury Park Press.

MundoHispánico intentó obtener con el Departamento de Policía de Lakewood el reporte oficial de los hechos y una respuesta oficial a estas acusaciones, pero la petición de información no ha sido atendida.

La policía envió un escueto correo electrónico, de parte del sargento Gregory Staffordsmith, del departamento de comunicaciones de ese cuartel.

En el correo electrónico, el sargento dice:

El 07/10/2018 aproximadamente a las 9:30 p.m. los oficiales respondieron a un accidente automovilístico que involucró a un peatón frente a 342 Ocean Avenue. El peatón fue identificado como Manuel Rodrigo de 59 años de Lakewood. La investigación reveló que fue golpeado por un Toyota Sienna mientras cruzaba Ocean Ave a media cuadra y no en un cruce de peatones. Como resultado, Rodrigo fue transportado al Centro Médico de la Universidad de Jersey Shore por las heridas que sufrió durante el accidente. Investigaciones posteriores determinaron que la velocidad no era un factor ni que el conductor del Toyota estaba bajo la influencia de alcohol o drogas. No se han presentado cargos.