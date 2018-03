Exclusiva: ‘Gringo’ que se reveló contra ICE crea red para proteger inmigrantes indocumentados (VIDEO)

Proteger a inmigrantes indocumentados de las ‘garras’ de ‘La Migra’ se ha convertido en la nueva misión de Jordon Dyrdahl-Roberts, un exempleado del Departamento de Trabajo de Montana, quien dejó su trabajo para evitar colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), el pasado 7 de febrero.

En exclusiva, el estadounidense informó a MundoHispánico sobre la creación de una red para proteger a indocumentados perseguidos por ICE, la cual comenzaría a funcionar a principios de junio de este año.

“Quiero ayudar a los inmigrantes indocumentados. Por eso me he unido con grupos locales para ofrecerles ‘santuario’ en iglesias”, dice el estadounidense en español, ya que actualmente se encuentra aprendiendo esta legua.

La iniciativa de Roberts, es conjuntamente con la organización proinmigrante Billings Sanctuary Rising, que funciona en la ciudad de Missoula, al oeste de Montana, y otro grupo interreligioso en el sur del estado.

“Ha sido un viaje largo”, dice el extrabajador gubernamental, resaltando que ha hablado con muchas personas por internet para lograr esto. “Muchas personas quieren ayudar aquí en Montana, y estamos tratando de estar juntos”.

Además, resalta que en su estado es urgente iniciativas como estas, ya que quienes huyen de la deportación les es difícil esconderse. “En lugares como California o Texas, la gente se puede mezclar, pero aquí en Montana, toda la gente es muy blanca”.

El ‘gringo’, que ahora se ha hecho popular en todo el país, asegura estar de acuerdo con una reforma migratoria, especialmente ahora. “El sistema de inmigración nunca ha sido bueno, pero actualmente es particularmente un desastre”, afirmó tajante.

Pero mientras esto llega cree que la mejor manera de continuar su lucha contra el sistema migratorio del presidente Donald Trump, es apoyando con esta red de iglesias ‘santuario’.

“Sólo soy ciudadano americano porque tuve la fortuna de que mis padres me tuvieron aquí, pero no he hecho nada para ganarme eso”, dijo Roberts a MundoHispánico. “Los inmigrantes que escogieron este país merecen más que yo ser ciudadanos americanos, los voy a proteger”.

Roberts resalta que todavía faltan afinar más detalles y que más iglesias se podrían estar sumando a esta iniciativa.

