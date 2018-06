Crece el pánico en la comunidad inmigrante al suroeste de Florida luego de varios operativos de ICE realizados desde el martes y que han concluido con varias detenciones.

Los operativos de los policías de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) continuaron el jueves en las calles de Naples como pudo constatar MundoHispánico.

Hasta el momento se desconoce el número exacto de arrestos efectuados en la zona porque residentes y testigos de los operativos no quieren hablar por temor a sufrir represalias y muchos ni siquiera quieren salir de sus casas.

Al momento, MundoHispánico sólo ha podido verificar el arresto del inmigrante Jesús “Chuy” Pérez-Trejos, que fue detenido por ICE el martes en la mañana cuando iba rumbo a su trabajo. Según su padre, Perez-Trejos es uno de los miles de beneficiarios de DACA

“Él nunca ha tenido problemas, nada más una vez que lo pararon por manejar sin licencia y de ahí nunca más, yo me lo traje de muy niño”, dijo a MundoHispánico Domingo, el padre de Pérez, quien prefirió no revelar su identidad por temor a ser identificado. “Chuy tiene tres hijos y él está muy triste porque ahora los han separado, y los niños son muy apegados a él”.

La ficha de su arresto aparece en los archivos del centro de detención transitoria Broward.

ICE estuvo patrullando y tomando fotos en Naples

A su vez, varios inmigrantes confirmaron la presencia de las autoridades de inmigración en este poblado del sur de la Florida, en la costa del Golfo de México.

“Se llevaron varios esta mañana y ayer aquí en Naples también se llevaron a varias personas que estaban trabajando en ‘roofing’ (instalación y reparación de techos) y los bajaron del techo”, dijo Seferino Rivera en entrevista con MundoHispánico, quien dice ser testigo de varias detenciones efectuadas por ICE.

El testigo desconoce los nombres de los arrestados. MundoHispánico no pudo verificar esta información con otras fuentes.

Los agentes de inmigración también fueron vistos en un hotel Comfort Inn donde, según algunos empleados, alrededor de las dos de la tarde del jueves un policía de inmigración entró a tomar fotos del lugar sin dar explicación alguna.

“Entró una hombre vestido de negro y comenzó a tomar fotos dentro del hotel, el mánager lo vió y le preguntó que si necesitaba ayuda y dijo que no, entonces le comenzó a preguntar que por qué tomaba fotos y el agente no respondió”, dijo a MundoHispánico un trabajador del hotel que pidió ser no identificado por temor a perder su empleo. “Vimos que tenía una placa de policía y después una de las personas que limpia (las habitaciones) salió y vio los carros encubiertos de ICE, pero se fueron cuando el mánager le comenzó a hacer preguntas”.

Las autoridades de inmigración habían mantenido en vilo a los habitantes de Immokalee, un pueblo agrícola mayormente habitado por hispanos, el martes y miércoles pasados. Cuando la comunidad se enteró de los patrullajes de ICE en su área, optaron por no salir de sus casas por temor a ser detenidos y enfrentar una deportación.

“Nosotros no hemos ido a trabajar porque nos dicen que están por todos lados a toda hora y tenemos miedo”, dijo otro testigo que pidió ser no identificado por temor a represalias. “No entendemos qué es lo que está pasando, están buscando gente que tiene orden deportación o gente que no ha ido a la corte, o simplemente se están llevando a cualquiera”.

MundoHispánico contactó a ICE para obtener información sobre los operativos realizados durante los últimos días y contesto lo siguiente: “tú sabes cuál es la misión de la agencia, hay un sin número de razones para arrestar a personas que están en este país con estatus ilegal y son personas específicas”, según Nestor Yglesias, vocero de ICE. “Si en el proceso de búsqueda se encuentra otra persona que también esté con estatus ilegal, también podría ser arrestada”.