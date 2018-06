En Immokalee, Florida, un pueblo agrícola con un 73.7 por ciento de habitantes hispanos, crece el temor en la comunidad inmigrante luego de que los residentes fueran testigos de varios operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), durante el martes y miércoles de esta semana.

“Yo iba manejando y me paró inmigración (ICE) sin ninguna razón y cuando yo les pregunté por qué lo habían hecho, no me dijeron nada y solo nos pidieron la identificación”, dijo a MundoHispánico Roger Villareal, un jardinero que trabaja en el área y que presenció cómo las autoridades migratorias detuvieron a tres de sus compañeros de trabajo el martes en la mañana. “Cuando ellos vieron que yo era ciudadano pues se fueron al otro lado del carro y abrieron la puerta para sacar al compañero mío y así se llevaron a otros dos amigos porque no tenían papeles y yo me quedé con otro amigo que es ‘gringo’ y nos dijeron que nos fuéramos”

Villareal dijo a MundoHispánico que se vio obligado a abandonar el lugar y no pudo preguntar por qué se llevaban a sus amigos, únicamente vio cómo los agentes de ICE les ponían las esposas, a quienes conoce desde hace dos años y todos los días los transportaba de Immokalee a Naples, donde trabajan.

Los rumores sobre la presencia de ICE en esta zona rural ubicada al sur de la Florida crecieron a lo largo del día martes, pues en varios grupos de redes sociales, sus mismos habitantes regaron la voz para advertir al gran número de habitantes indocumentados que allí residen, y que en su mayoría se dedican al trabajo del campo.

MundoHispánico recorrió la zona y percibió que a raíz del miedo que esta situación ha producido, muchos han decidido quedarse dentro de sus casas y no salir por temor a verse de cara con las autoridades de inmigración.

“A mi me llamaron esta mañana para decirme que ‘La Migra’ andaba por la casa de mi hija, alumbrando con una linterna, y cuando me vine ya se habían ido pero sí hay vecinos que los vieron”, dijo a MundoHispánico una residente de Immokalee, que por temor a represalias pidió ser no identificada. “Sí, es verdad que ellos están aquí y por eso las calles están vacías, por aquí siempre hay gente caminando a toda hora y hoy esto parece muerto”.

Durante la mañana del miércoles nuevamente se registró más presencia de las autoridades migratorias en el área, generando intranquilidad entre sus residentes, pues según ellos no es usual ver esta cantidad de operativos en el área.

“Yo ya había escuchado que estaban aquí desde ayer, pero esta es la primera vez que los veo”, manifestó Ana Mijongas en entrevista con MundoHispánico. “Nadie creía que ICE estaba aquí hoy, entonces caminé hasta el lugar donde ellos estaban para tomar fotos y tenían a cinco hombres esposados en una camioneta blanca”.

MundoHispánico contactó a ICE para obtener información sobre los operativos realizados en Immokalee, a lo que contesto: “tú sabes cual es la misión de la agencia, hay un sin número de razones para arrestar a personas que están en este país con estatus ilegal y son personas específicas”, según Nestor Yglesias, vocero de ICE. “Si en el proceso de búsqueda se encuentra otra persona que también esté con estatus ilegal, también podría ser arrestada”.

MundoHispánico también contactó a la Oficina del Alguacil del Condado de Collier en Immokalee, que además hace parte del programa 287 (g) y coopera con ICE, pero al cierre de esta edición aún no obtuvo respuesta.

El programa 287 (g) es un acuerdo entre las agencias locales del orden público e Inmigración, que da a la policía local la autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración.