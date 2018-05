EXCLUSIVA: Abogada presentará demanda civil contra ICE por violación de derechos constitucionales de hispana (VIDEO)

Una abogada presentará una demanda civil contra ICE por violación los derechos constitucionales, tras que una hispana que fue detenida en marzo por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en su residencia de Oxnard.

La mañana del 28 de marzo, María Soto Arreola de 28 años de edad, originaria de México iba a dirigirse a trabajar a los campos de recogida de fresa en Oxnard, California cuando agentes de ICE rodearon su automóvil que estaba estacionado delante de su casa, en la cuadra de 3120 South N. Street y le ordenaron que saliera, según Soto Arreola.

“Uno de los agentes de ICE me dijo que me bajara del automóvil y le dije que no, riéndose me dijo que iba a hablar al policía para hacer un reporte para que me pudieran arrestar y así poderme llevar porque de todas formas me iba a llevar para mi país”, dijo Soto. “Llegó el policía, me tomaron mi declaración a mí y a mi cuñada, que iba conmigo por la mañana y no me arrestaron, los oficiales se fueron”.

Los agentes llamaron al Departamento de Policía de Oxnard y cuando los oficiales llegaron tomaron un reporte del incidente en la que se a culpaba a Soto de “asalto con un arma letal”, implicando que Soto habría usado su automóvil para atropellar a los agentes de ICE, sin embargo, no se produjo ningún arresto por parte de la policía ese mismo día.

Soto se negó a salir de su vehículo, un Ford Mustang de color plateado estacionado en la cochera, delante de su casa y fue rodeada por varios agentes de ICE y familiares que salieron a socorrerla, tras una tensa disputa, los oficiales de ICE amenazaron con arrestar y deportar a su familia si no salía del coche, según explico Silvia Arreola, madre de la hispana.

“Traté de defender a mi hija porque los agentes la estaban agarrando de su brazo, le quité sus manos y me agarraron a mi, los agentes me pucharon fuerte, me lastimaron, entonces mi hija dijo: suelte a mi mamá, pero dijeron que mi hija se tenía que bajar del automóvil”, explicó Arreola.

Los agentes de ICE se llevaron a la hispana que fue transportada inicialmente a Camarillo, en el condado de Ventura para procesar sus papeles y posteriormente la llevaron al centro de detención de Adelanto, una prisión federal privada operada por GEO Group, ubicada en el condado de San Bernardino, en California.

Tras pasar aproximadamente dos meses en Adelanto, Soto fue liberada el 10 de mayo con una fianza de 2,500 dólares y debe reportarse con ICE periódicamente.

“ICE debe seguir las leyes, arrancar personas de sus automóviles a la fuerza y ser tratadas as, después de crear mentiras no debe ser tolerado por nadie en este país, agentes de ICE no pueden entrar en una propiedad privada sin una autorización”, dijo Erika Roman, abogada que representa a Soto.

Por su parte ICE dijo a través de una declaración vía email que los agentes tenían base para detener a Soto quien actualmente es una inmigrante indocumentada y ha sido deportada a México en dos ocasiones previas.

“Tras un peligroso encuentro que involucró el intento de Soto-Arreola de atropellar a uno de los oficiales de ICE con su vehículo, los oficiales del Departamento de Policía de Oxnard respondieron a la escena después de que agentes de ICE se pusieron en contacto con ellos para informar el intento de asalto de Soto-Arreola con un arma mortal”, dijo a Mundo Hispánico vía email Lori Haley, portavoz de ICE.

La detención de Soto es una de las miles de detenciones a inmigrantes por parte de ICE que suceden diariamente en Estados Unidos, como parte de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

Trump causó controversia en la redes el miércoles después de arremeter nuevamente contra el estado de California durante un debate sobre inmigración que se llevó a cabo en el Capitolio, durante el cual se refirió a inmigrantes que cruzan la frontera como “animales y no personas”.

Según Roman, la abogada de Soto, ICE presuntamente mintió sobre el motivo por el cual habían detenido a su clienta.

Esta no es la primera vez que surgen este tipo de alegatos sobre ICE ,después de que James Schwab, portavoz de ICE en San Francisco renunciara en marzo, alegando que recibió información falsa para mostrar a las personas de la comunidad inmigrante como criminales.

Soto trabaja recogiendo fresas en un campo conocido bajo el nombre de La Vaquita Berry Farms en Oxnard, California, en el 2015 fue víctima de violencia doméstica y actualmente está en proceso de de tramitar una visa U.

Tras la liberación de Soto del centro de detención de Adelanto, su abogada tiene previsto proseguir el caso con una demanda Bivens, la cual es una demanda civil por violar los derechos constitucionales de la hispana.

“Ningún ser humano debe estar sujeto a tan mala y severa conducta y violación de los derechos humanos básicos, el juez otorgo fianza a mi clienta y está a salvo con su familia”, dijo la abogada Erika Roman.

