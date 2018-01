Un exalguacil de Wisconsin y actual seguidor del presidente Donald Trump acaparó la atención el viernes con la publicación de un tuit en el que llama “meros delincuentes” a “muchos” inmigrantes que llegaron al país en la infancia, informó Newsweek.

David Clarke, quien ocupó el cargo de sheriff en el condado de Milwaukee, acusó a varios canales de noticias de difundir información falsa sobre los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los llagados en la Infancia (DACA).

Democrats and their PROPAGANDA machine at the NY Times, Washington Post, Huffington Puffington Post, CNN, MSNBC have done a good job of LYING and DEMAGOGUERY when it comes to DACA. These illegal aliens are not all “Dreamers” many are straight up thugs. https://t.co/X81sUD2wfg

— David A. Clarke, Jr. (@SheriffClarke) December 29, 2017