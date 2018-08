Un exagente especial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) fue arrestado por cargos federales que alegan que agredió sexualmente a una mujer y dos veces violó a otra, informó la propia agencia.

John Jacobs Olivas, de 43 años, quien se desempeñaba con la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de ICE, fue detenido por agentes especiales del FBI y de la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE (OPR), luego de abusar de su cargo para convencer a las víctimas de no informar sobre su conducta violenta.

Olivas fue arrestado en virtud de una acusación de tres cargos presentada por un gran jurado federal el 1 de agosto. La acusación alega que el exagente intentó violar a una víctima en enero de 2012 después de dejarle en claro “que la policía no respondería a ningún reporte que pudiera hacer sobre el acusado Olivas debido a la posición del acusado Olivas como agente federal”, indicó ICE en un comunicado.

Se alega que Olivas violó el derecho constitucional de la víctima de no sufrir privaciones de libertad sin el debido proceso, que incluye el derecho a la integridad física.

Former ICE special agent arrested on federal civil rights charges that allege he sexually assaulted 2 women https://t.co/B1GZkABVRi pic.twitter.com/NKVVpteJRW

