Ex director de los CDC arrestado en Nueva York por abuso sexual

El ex director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. fue arrestado en Nueva York por un cargo de abuso sexual.

El Departamento de Policía de Nueva York dice que Thomas Frieden fue arrestado el viernes por la mañana en Brooklyn.

WABC dice que Frieden enfrenta cargos tras una denuncia interpuesta por una mujer que alega haber sido agarrada de las nalgas por Frieden en octubre pasado. La mujer denunció que ella presentó su querella en julio.

Frieden también es un ex comisionado de salud de la ciudad de Nueva York y está acusado de roces forzosos, abuso sexual y acoso.

Frieden lidera una iniciativa de salud global llamada Resolve to Save Lives.

Un correo electrónico enviado a un representante de Frieden por parte de la Associated Press no fue respondido al momento de publicar esta nota. Hasta el momento, no hay información sobre un abogado que pueda hacer un comentario en nombre de Frieden.

El Dr. Frieden fue director de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de 2009 a 2017 y dirigió el trabajo de los CDC que ayudó a terminar con la epidemia de Ébola.

Como Comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York de 2002-2009, el Dr. Frieden lideró los esfuerzos para reducir el tabaquismo, eliminar las grasas artificiales de los restaurantes, iniciar el proyecto de registros médicos electrónicos comunitarios más grande del país y eliminar las disparidades de detección del cáncer de colon, entre otras iniciativas.