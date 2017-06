Evacúan Walmart tras supuesta amenaza de bomba por cliente

Autoridades en el estado de Maryland reportaron el viernes la evacuación de una tienda Walmart en la comunidad de Glen Burnie tras información sobre una supuesta amenaza de bomba, informó el medio Fox 5 News.

Según la oficial Anne Arundel, la amenaza se dio a conocer cerca de las 5:20 p.m. y el recinto tuvo que ser evacuado.

Unspecific bomb threat at Walmart in #GlenBurnie . As a precaution, building has been evacuated while it’s being checked. pic.twitter.com/i6V5iJYmMp

Al terminar la investigación, se concluyó que se trató de una falsa alarma y que la persona responsable era un cliente inconforme de la tienda, informó el medio.

Update: Walmart in #GlenBurnie has been reopened. Appears to have been a prank call by an upset customer. https://t.co/i9XmOGtEsb

— Anne Arundel Police (@AACOPD) June 2, 2017